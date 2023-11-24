Гари Невилл раскритиковал АПЛ после 10-очкового штрафа «Эвертону»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о финансовых санкциях в АПЛ после снятия с «Эвертона» 10 очков.

«Доверие «Эвертона», их вера [в Премьер-лигу] полностью утеряны. Жадность и эгоизм вышли из-под контроля – это беззаконие. Премьер-лига – это несуществующая организация, потому что в ней есть 20 клубов, голосующих в личных интересах. Это происходит уже много лет.

Клубы Суперлиги пытались разрушить весь европейский футбол – их оштрафовали в общей сложности на € 25 млн, по € 3,5 млн на каждую команду. И это абсолютный позор и скандал с учётом того, что они попытались сделать – убить нашу игру. Это не означает, что АПЛ не может быть невероятной, это означает, что то маневрирование, которое мы наблюдаем – я говорю про финансовые манёвры, смену власти и политические игры, – то, что происходит в игре, опасно. Они не могут даже контролировать всё у себя, не говоря уже о попытках создать международную структуру с участием многих клубов.

Этого никогда не произойдёт, они не способны на подобные вещи. У людей в Премьер-лиге нет навыков, необходимых для проведения такого рода операций, нам просто нужно вернуться к основам. Финансовый мониторинг клубов в режиме реального времени позволяет определить, сколько клубы могут терять денег каждый год, сколько они могут инвестировать, и нужно очень строго контролировать это. Просто уравняйте правила во всех четырёх лигах Англии и сделайте санкции за их несоблюдение одинаковыми, чтобы все точно знали, какой будет ущерб, если их признают виновным.

В Премьер-лиге что-то сломалось в плане управления, сломалось уже много лет назад. И то, как они не растоптали [топ-клубы] после Суперлиги, – это просто невообразимо.

Я был бы в ярости, если бы я был фанатом «Эвертона», я бы чувствовал, что то, что сделали с моим клубом, – это позор. Но, с другой стороны, «Эвертон» сам ошибся и допустил финансовое нарушение, поэтому они должны быть наказаны. «Эвертон» сейчас – козёл отпущения, хотя на самом деле более жёсткой Премьер-лиги по-прежнему не существует, потому что «Большая шестёрка» – хулиганы. Действительно ли лига сделала бы это с «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»?» — приводит слова Невилла Manchester Evening News.