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В «Манчестер Юнайтед» воздержались от комментариев о слухах начёт игрока «Зенита» Алипа

В «Манчестер Юнайтед» воздержались от комментариев о слухах начёт игрока «Зенита» Алипа
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Английский «Манчестер Юнайтед» не стал комментировать слухи об интересе к защитнику «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипу.

«Мы не комментируем слухи о трансферах», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Манчестер Юнайтед» ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» проявляет интерес к Алипу. В нынешнем сезоне 23-летний игрок сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алипа составляет € 2 млн.

«Манчестер Юнайтед» после 12 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на семь очков.

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