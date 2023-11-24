В «Карабахе» сообщили о восстановлении Лунёва после травмы

В «Карабахе» прокомментировали состояние здоровья российского вратаря Андрея Лунёва после полученной травмы.

«У Лунёва всё в норме. Он тренируется с командой», — сообщили в пресс-службе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Лунёв получил повреждение 9 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1). Во втором тайме 31‑летний россиянин травмировал правую ногу, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. После этого был назначен пенальти, с которого был забит победный мяч.

Из-за травмы Лунёв не поехал в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. 20 ноября российская национальная команда провела товарищеский матч со сборной Кубы (8:0) в Волгограде.