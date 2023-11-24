Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон: Галицкий подарил мне Rolex в цветах клуба

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал о памятном подарке Сергея Галицкого и об отношении президента к футболистам команды.

«Галицкий — особенный для меня человек. Только уважение и благодарность ему — большой человек в России, но вместе с тем простой парень. Он всегда обо всём расспрашивал, каждый день был с командой, следил за тренировками. Общался с нами после каждой игры. В любой день мог прийти и поговорить о футболе, жизни — обо всём. Иногда, смотря на Галицкого, ловил себя на мысли: «Это президент или нет?» (смеётся). Однажды он подарил мне часы Rolex! В цветах «Краснодара»: зелёные, с символом клуба. Очень красивые. Сумасшедший подарок! Он не только меня — других игроков тоже награждал за 100 матчей в клубе.

Я слышал о его проблемах со здоровьем. Мне рассказывал Жоаозиньо. Не знаю, насколько серьёзная болезнь. Я очень надеюсь, что с его здоровьем всё будет в порядке, что он будет жить. Галицкий очень хороший человек, он много сделал для меня и моей семьи», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.