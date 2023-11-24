Игрок «Зенита» Барриос прокомментировал выступления Кассьерры в текущем сезоне

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о колумбийском нападающем сине-бело-голубых Матео Кассьерре.

«В этом сезоне Кассьерра — лучший бомбардир Премьер-­Лиги? Это заслуга и команды, и самого Матео. Когда он только пришёл в «Зенит», все вокруг уже понимали, что это отличный футболист, обладающий огромным потенциалом, — просто ему требовалось время, чтобы адаптироваться к новым условиям и требованиям, предъявляемым в «Зените», которые очень отличались от тех, что были у него в «Сочи». Думаю, сейчас он один из лучших игроков лиги, который очень нужен нынешнему «Зениту», не такому результативному и безупречному, как в прошлые сезоны. В­сё-таки произошла перестройка команды, нам нужно было заново нащупать свою игру. И вклад в этот процесс наших нападающих, своими голами приносящих очки, победы и уверенность, очень велик», — сказал Барриос в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ по итогам первого круга. Колумбиец забил 12 голов в 14 матчах чемпионата.