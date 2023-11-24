Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон назвал самый памятный момент в клубе

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон назвал самый памятный момент в клубе.

«Для меня особенный момент — игра против «Реала Сосьедад» в Лиге Европы. Это было первое выступление клуба в еврокубках. Мы играли на переполненном стадионе «Кубань» и выиграли 3:0! Хотя «Реал Сосьедад» — очень хорошая команда. А самый памятный гол — «Вольфсбургу» в Лиге Европы на выезде», — сказал Вандерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.