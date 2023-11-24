Экс-игрок «Химок» Дулаев — о Талалаеве: при нём я получил 5% премиальных вместо 50%

Бывший нападающий «Химок» и «Ростова» Джамбулат Дулаев высказался о главном тренере подмосковной команды Андрее Талалаеве.

«Почему не поладили с Талалаевым? Приведу в пример одну ситуацию. У меня были проблемы с ахиллами, а тренер по физподготовке отправлял нас тренироваться на песок. Я знал, что мне нельзя, пытался объяснить Талалаеву: «У меня после этого будут проблемы». На что получил: «Иди и делай, что говорит тренер». Выбора нет, пошёл тренироваться на песок — пожалуйста, получил серьёзную травму, выбыл на два месяца. Не играл, не тренировался, снова набрал лишний вес. Ещё была история с премиальными. Мирзов на правах капитана объяснил Талалаеву расклад выплат, который у нас был принят в начале сезона: здоровый игрок в заявке получает всю сумму, а травмированный — 50 процентов. А при Талалаеве я получил не половину, а всего пять процентов! Всё, больше не хочу о нём разговаривать», — приводит слова Дулаева Sport24.

25-летний Дулаев покинул «Химки» минувшим летом. Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года.