«Балтика» подготовила развлекательную программу перед матчем со «Спартаком»

В субботу, 25 ноября, для калининградской «Балтики» начнётся второй круг, вывеска звучит громко – спустя 25 лет в самый западный регион России вновь вернётся московский «Спартак».
Из истории противостояния двух команд ярко выделяется факт того, что красно-белым ещё ни разу не удавалось победить балтийцев на самом старом стадионе страны (до 2018 года домашние матчи калининградцы проводили на стадионе «Балтика»). И конечно же, каждый матч «Спартака» в Калининграде проходил при переполненных трибунах.
Сейчас «Балтика» проводит матчи на новым стадионе, построенном к чемпионату мира — 2018 – «Ростех-Арене». Клуб уже продал порядка 15 тысяч билетов, а болельщики в Калининграде умеют громко поддерживать свою команду!
Большому матчу – интересные активности и крутая фан-зона. Что приготовили для болельщиков в Калининграде?
На площадке возле главного входа «Ростех-Арены» (гейт №1) перед трибуной В болельщиков будут ждать:
- Большая интерактивная зона: посетители увидят интерактивный медиашарф, болельщики смогут испытать удачу в призовом автомате, выиграть стильные шопперы, коллекционные афиши, а также купить горячие напитки в зоне всего за 1 рубль;
- Панна-площадка;
- Мимы и ходулисты.
На трибуне В:
- Интерактивная зона кибер-футбола;
- Барбершоп;
- Фотостойка, где можно сделать памятный снимок
- Рисование плакатов и временных тату
- Аквагрим
На трибуне С:
- Зона кикер-футбола;
- Рисование плакатов;
- Видеоплатформа 360;
- Аквагрим;
- Зона активности, где будет проводиться интерактивный квиз.
На сцене «Ростех Арены» с 18:00 до 18:30 будет выступление музыкальной группы «Маркова band».
Также болельщиков ждут две автограф-сессии:
- На сектор D119 вратарь Евгений Латышонок
- На сектор B129 легенды клуба Максим Низовцев и Дмитрий Силин.
Клуб просит приходить всех на стадион заранее, вход будет открыт уже в 16:45, а места на трибунах занимать к 18:30, чтобы принимать участие в ярком предматчевом разогреве. Начало матча — в 18:45 по местному времени.