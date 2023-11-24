«Балтика» подготовила развлекательную программу перед матчем со «Спартаком»

В субботу, 25 ноября, для калининградской «Балтики» начнётся второй круг, вывеска звучит громко – спустя 25 лет в самый западный регион России вновь вернётся московский «Спартак».

Из истории противостояния двух команд ярко выделяется факт того, что красно-белым ещё ни разу не удавалось победить балтийцев на самом старом стадионе страны (до 2018 года домашние матчи калининградцы проводили на стадионе «Балтика»). И конечно же, каждый матч «Спартака» в Калининграде проходил при переполненных трибунах.

Сейчас «Балтика» проводит матчи на новым стадионе, построенном к чемпионату мира — 2018 – «Ростех-Арене». Клуб уже продал порядка 15 тысяч билетов, а болельщики в Калининграде умеют громко поддерживать свою команду!

Большому матчу – интересные активности и крутая фан-зона. Что приготовили для болельщиков в Калининграде?

На площадке возле главного входа «Ростех-Арены» (гейт №1) перед трибуной В болельщиков будут ждать:

Большая интерактивная зона: посетители увидят интерактивный медиашарф, болельщики смогут испытать удачу в призовом автомате, выиграть стильные шопперы, коллекционные афиши, а также купить горячие напитки в зоне всего за 1 рубль;

Панна-площадка;

Мимы и ходулисты.

На трибуне В:

Интерактивная зона кибер-футбола;

Барбершоп;

Фотостойка, где можно сделать памятный снимок

Рисование плакатов и временных тату

Аквагрим

На трибуне С:

Зона кикер-футбола;

Рисование плакатов;

Видеоплатформа 360;

Аквагрим;

Зона активности, где будет проводиться интерактивный квиз.

На сцене «Ростех Арены» с 18:00 до 18:30 будет выступление музыкальной группы «Маркова band».

Также болельщиков ждут две автограф-сессии:

На сектор D119 вратарь Евгений Латышонок

вратарь Евгений Латышонок На сектор B129 легенды клуба Максим Низовцев и Дмитрий Силин.

Клуб просит приходить всех на стадион заранее, вход будет открыт уже в 16:45, а места на трибунах занимать к 18:30, чтобы принимать участие в ярком предматчевом разогреве. Начало матча — в 18:45 по местному времени.