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Скворцов: каждый игрок сборной Казахстана смог бы усилить клубы РПЛ

Скворцов: каждый игрок сборной Казахстана смог бы усилить клубы РПЛ
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Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о своём будущем в подмосковном клубе и оценил потенциал игроков сборной Казахстана заиграть в клубах Российской Премьер-Лиги.

«Моё будущее? По этому поводу ничего ответить не могу. «Химки» выдали очень хороший отрезок и, если команда выйдет в РПЛ, то, конечно, будет здорово. Думаю, что в сборной Казахстана собрались все качественные футболисты. Каждый из них точно усилил бы клубы в чемпионате России», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Скворцов выступает за «Химки» с февраля 2023 года после перехода из казахстанского «Турана». На счету защитника один гол в 22 матчах за подмосковную команду. «Химки» после 19 туров Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 занимают третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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