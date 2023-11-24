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Черчесов: еврокубки? Раз ситуация такая, её надо принять, как есть

Черчесов: еврокубки? Раз ситуация такая, её надо принять, как есть
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Бывший главный тренер «Спартака», «Амкара» и сборной России Станислав Черчесов не видит большой проблемы в невозможности российских команд участвовать в еврокубковых соревнованиях.

«Понятно, что это радости никакой не доставляет. Но раз ситуация такая, её надо принять, как есть. В конце концов, в еврокубках у нас играло три-четыре команды, остальные иногда и не попадают. И что, это значит, что не надо нам играть? Надо стремиться попасть в еврокубки, когда их для нас откроют. Сейчас каждый клуб для себя должен сделать бизнес-план, как развиваться в текущих условиях, и эту ситуацию для себя правильно использовать.

Мы видели матч «Зенит» — «Краснодар». Понятно, что есть нюансы — я два года смотрел европейский футбол — но по антуражу, по нерву, по самоотдаче — разницы никакой не увидел. Понятно, что если брать игрока в отдельности, индивидуально, то в каких-то моментах «Интер» или «Ювентус» нас превосходят. Поэтому перестал бы плакаться, лучше бы занялись делом каждый на своем месте, занялись собой. И каждый на своем месте делал максимум», — приводит слова Черчесова издание «РБ Спорт».

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