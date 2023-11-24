«Локомотив» стал чемпионом молодёжной футбольной лиги

Одержав 16 побед в 18 матчах и набрав 49 очков из 54 возможных, молодёжная команда «Локомотива» стала чемпионом МФЛ.

У преследующего железнодорожников «Зенита» в активе 43 набранных очка — на шесть меньше, чем у «Локомотива». Сегодня, 24 ноября, железнодорожники встречались со сверстниками из «Ахмата» в матче предпоследнего, 18-го тура, и одержали победу со счётом 3:1. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Радиковский, ещё один мяч забил Алексей Батраков. У грозненцев гол на счету Ахмеда Давлитгереева.

В параллельном матче «Зенит» уступил «Чертаново» (0:2) и лишился математических шансов догнать и опередить «Локомотив». Догнать москвичей по очкам может «Ростов», однако южане уступят железнодорожникам по личным встречам.