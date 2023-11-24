Защитник ЦСКА Мойзес — о предстоящем матче с «Динамо»: мы обязаны побеждать

Футболист ЦСКА Мойзес высказался в преддверии матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Мы играем дома при своих болельщиках. И нам необходимо побеждать. Команда соперника качественная, у них много игроков хорошего уровня. Летом «Динамо» провело сильную трансферную кампанию, укрепилось, но это ни о чём не говорит. Всё зависит только от нас, мы обязаны побеждать. И то поражение от них (в первом круге 1:2. — Прим. «Чемпионата») тоже ничего не значит, с тех пор многое изменилось. Предстоит новый матч, где мы должны объединиться и достичь положительного результата», — приводит слова Мойзеса официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА сыграет с «Динамо» в субботу, 25 ноября. Для армейцев игра будет домашней. Начало встречи — в 17:30 мск.