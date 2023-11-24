Александер-Арнольд: если «Ливерпуль» не выиграет титул, то виноваты в этом будем только мы

Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Это наша цель. Если мы её не достигнем, то сами будем в этом виноваты. Прямо сейчас мы находимся в хорошем положении, мы заложили прочный фундамент. Самое сложное в футболе — выигрывать постоянно, но «Ливерпуль» уже показал, что способен на это», — приводит слова Александер-Арнольда британское издание The Independent.

«Ливерпуль» после 12 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В эту субботу, 25 ноября, «красные» сыграют с «горожанами» на стадионе «Этихад». Начало встречи — в 15:30 мск.