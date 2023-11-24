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В «Краснодаре» рассказали, кто из игроков представит клуб на матче звёзд Кубка России

В «Краснодаре» рассказали, кто из игроков представит клуб на матче звёзд Кубка России
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Футбольный клуб «Краснодар» в матче звёзд Кубка России в команде Пути РПЛ представит Никита Кривцов, информирует пресс-служба «быков» в своём телеграм-канале.

Интересно, что в голосовании болельщиков победил Станислав Агкацев, однако он передал право принять участие в матче звёзд Кубка России Кривцову.

Напомним, 16 декабря футболисты Пути регионов, медиакоманд и Пути РПЛ встретятся на «Live Арене» в Сколково. Участников Матча звёзд выберут болельщики клубов. Помимо основной игры, футболисты посоревнуются в различных челленджах на силу и точность ударов, скорость работы и ловкость приёма мяча. Программу матча дополнят выступление артистов, автограф-сессии с амбассадорами турнира и различные конкурсы для зрителей.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира прошлого сезона армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Решающий матч прошёл в Москве на стадионе «Лужники».

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