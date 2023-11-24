Червиченко: если «Спартак» недооценит «Балтику», то может быть сюрприз для болельщиков

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и красно-белыми.

«Мне нравится «Балтика» под руководством Игнашевича. Очень боевая команда. Если проигрывают, то бьются и стараются. «Балтика» — это проблема для любой команды. Если «Спартак» недооценит их и выйдут иностранные пижоны, то может быть любой сюрприз для болельщиков «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, игра 16-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком» пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.