Ашурматов — о Файзуллаеве: не думаю, что он останется в РПЛ надолго, он хочет в Европу

Защитник казанского «Рубина» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов высказался о выступлениях полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Ожидал ли, что Файзуллаев начнёт так играть за армейцев? Нет, не думал, что он вообще будет сразу играть в основном составе. Конечно, я его до этого знал, он очень талантливый игрок, но для меня его прорыв получился неожиданным. Даже в Узбекистане все удивляются тому, что он так быстро вышел на такой уровень.

Будут ли другие клубы РПЛ с ещё большим вниманием следить за игроками из Узбекистане? Скауты всех российских клубов уже давно за всеми следят после того, как Шомуродов показал свой класс в «Ростове». Уже тогда на многих обращали внимание. «Рубин» год назад взял Умарали Рахмоналиева, которому тогда было 19 лет. Но после Аббоса, думаю, ещё больше скаутов из России будет искать игроков по всей стране.

Сможет ли он так же ярко проявить себя в Европе? Да, не сомневаюсь в этом, но ему ещё рано уезжать. Минимум год надо поиграть в России. Сейчас главное – не торопиться. Если всё бросит и уедет, то ему будет тяжело. Всё равно ему есть куда расти и в чём прибавлять. А вот потом, думаю, он может построить большую карьеру в Европе. Я не думаю, что он останется здесь надолго, он хочет играть в Европе, ему только 20 лет. Но в России он сможет сильно подтянуть свой уровень перед поездкой в Европу», — приводит слова Ашурматова Metaratings.