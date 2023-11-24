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Экс-игрок «Химок» Дулаев: были предложения из Саудовской Аравии, но пока я на паузе

Экс-игрок «Химок» Дулаев: были предложения из Саудовской Аравии, но пока я на паузе
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Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев признался, что ему поступали предложения о продолжении карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

«Почему покинул «Химки»? Историю с Талалаевым я воспринял очень тяжело, у меня было много злости и агрессии. Я потерял веру в честность в футболе. Подумал, что лучше поеду к семье в Осетию. У меня был контракт 1+1 — должен был автоматически продлиться, но я решил, что не хочу. Объяснил Туфану ситуацию, он меня прекрасно понял и не стал уговаривать. Какие варианты продолжения карьеры были? «Сокол», «Тюмень», даже из Саудовской Аравии приходило письмо на почту, но клуб не вспомню. До зимы я точно на паузе», — приводит слова Дулаева Sport24.

25-летний Дулаев покинул «Химки» минувшим летом.

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