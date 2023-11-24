Черчесов не согласился с мнением, что российский футбол деградирует

Бывший главный тренер «Спартака», «Амкара» и сборной России Станислав Черчесов не согласился с тем, что отечественный футбол перестал развиваться и начал деградировать.

«Абсолютно с этим не согласен. Смотрю туры, могу сравнивать. Если один-два игрока уходят, любой команде необходимо несколько месяцев, чтобы восполнить потерю. Уровень чемпионата не упал? Не упал, футбол стал другим — в плане самоотдачи, зрелищности и результативности — забивается много голов. Понятно, что, когда игрок уровня Кузяева или Малкома уходит, это сказывается», — приводит слова Черчесова издание «РБ Спорт».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая многолетнего чемпиона в лице «Зенита» на два турнирных балла.