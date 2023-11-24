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Игрок «Краснодара» Кайо возобновил тренировки после травмы

Игрок «Краснодара» Кайо возобновил тренировки после травмы
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Бразильский защитник «Краснодара» Кайо возобновил тренировки после травмы. Сейчас футболист занимается индивидуально.

«У нас отличные новости: Кайо закрыл больничный и возвращается к тренировкам! Ждем в общей группе, друг», — написала пресс-служба «Краснодара» в клубном телеграм-канале.

Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе текущего года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). Всего в нынешнем сезоне бразилец провёл пять матчей за «быков» в рамках чемпионата России и забил один гол.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка за 15 матчей. В ближайшем туре «Краснодар» встретится с «Уралом» 26 ноября.

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