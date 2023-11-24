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Барриос: ощущаю это как привилегию и честь — то, что судьба привела меня в «Зенит»

Барриос: ощущаю это как привилегию и честь — то, что судьба привела меня в «Зенит»
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Футболист «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями от продления контракта с клубом из Санкт-Петербурга до 2027 года.

«Я ощущаю это как привилегию и честь — то, что судьба привела меня в «Зенит» и что я выиграл здесь такое количество трофеев. Много раз говорил и повторю ещё раз: я счастлив в этом клубе, моя семья прекрасно чувствует себя в Петербурге, и моя главная мотивация заключается в завоевании очередного чемпионства. Если бог даст, мне бы хотелось отработать весь этот контракт до конца», — сказал Барриос в интервью пресс-службе клуба.

30-летний футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. За это время Барриос успел принять участие в 167 матчах, в которых смог забить три гола и отдать шесть результативных передач. В составе сине-бело-голубых Вильмар пять раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок, а также один раз становился обладателем Кубка страны.

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