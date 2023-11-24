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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 12-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 12-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 24 ноября, матчем «Кёльн» — «Бавария» стартует 12-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 12-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч (время — московское):

24 ноября, пятница:

«Кёльн» — «Бавария» (Кёльн, 22:30).

25 ноября, суббота:

«Вердер» — «Байер» (Бремен, 17:30);
«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» (Вольфсбург, 17:30);
«Фрайбург» — «Дармштадт 98» (Фрайбург-им-Брайсгау, 17:30);
«Унион» — «Аугсбург» (Берлин, 17:30);
«Боруссия» Д — «Боруссия» М (Дортмунд, 17:30);
«Айнтрахт» Ф — «Штутгарт» (Франкфурт, 20:30);

26 ноября, воскресенье:

«Хайденхайм» — «Бохум» (Хайденхайм-на-Бренце, 17:30);
«Хоффенхайм» — «Майнц» (Зинсхайм, 19:30 мск).

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», набрав 31 очко после 11 матчей. Второе место занимает «Бавария», заработав 29 очков. На третьей строчке располагается «Штутгарт» (24).

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