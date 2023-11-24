Лещенко: ЦСКА и «Динамо» сыграют дружественную ничью. Этому можно будет порадоваться

Российский эстрадный певец Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится завтра, 25 ноября. Начало игры — в 17:30 мск.

«К сожалению, сейчас я нахожусь не в Москве и не смогу посетить завтрашнее дерби. Нам ждёт очень интересная игра, если ЦСКА смогут подготовить поле и очистить всё от снега. Дерби есть дерби, это всегда большое событие для всех болельщиков футбола. Такие матчи привлекают внимание всех фанатов.

Фаворита в этой игре точно нет. Шансы у обеих команд на успех равны. Очень хочется, чтобы «Динамо» одержало победу в дерби с ЦСКА. Но я думаю, что дело закончится дружественной ничьей. Поделим с армейцами очки, этому можно будет радоваться. Для победы завтра нужно будет выдать свой максимум», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.