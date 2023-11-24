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«Маленький святоша». Отец Родриго отреагировал на конфликт сына с Месси

«Маленький святоша». Отец Родриго отреагировал на конфликт сына с Месси
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Эрик Гоэс, являющийся отцом вингера сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэса, прокомментировал стычку, произошедшую между его сыном и нападающим аргентинской национальной команды Лионелем Месси в минувшем матче между этими сборными в квалификации к чемпионату мира 2030 года (0:1).

«Серьёзно? Кто-то удивлён? Этот маленький святоша, который ни с кем не конфликтует», — написал отец Родриго в своей социальной сети, выложив фото, на котором Месси хватает за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру, а также с недовольным видом общается с самим Родриго.

Фото: Социальные сети Эрика Гоэса

Напомним, начало указанного матча было отложено на 30 минут из-за беспорядков на стадионе. После того как игра была возобновлена, Родриго сказал Месси: «Вы трусы». На что аргентинец ответил: «Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком».

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