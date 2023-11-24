Сборная Аргентины U17 разгромила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира U17 2023 года, в котором встречались сборные Бразилии и Аргентины. Команды играли на Международном стадионе Джакарты в Джакарте (Индонезия). Сборная Аргентины одержала победу со счётом 3:0 и вышла в полуфинал турнира.

В составе аргентинцев хет-трик оформил полузащитник Клаудио Херемиас Эчеверри. Он отличился на 28-й, 58-й и 71-й минутах.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Германии, которая ранее с минимальным счётом обыграла Испанию (1:0). Матч состоится 28 ноября. В других встречах 1/4 финала чемпионата мира завтра, 25 ноября, сыграют Франция и Узбекистан, а также Мали и Марокко.

Финал чемпионата мира — 2023 состоится 2 декабря. Начало игры — в 15:00 мск.