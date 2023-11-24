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Сборная Аргентины U17 разгромила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Аргентины U17 разгромила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира U17 2023 года, в котором встречались сборные Бразилии и Аргентины. Команды играли на Международном стадионе Джакарты в Джакарте (Индонезия). Сборная Аргентины одержала победу со счётом 3:0 и вышла в полуфинал турнира.

В составе аргентинцев хет-трик оформил полузащитник Клаудио Херемиас Эчеверри. Он отличился на 28-й, 58-й и 71-й минутах.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Германии, которая ранее с минимальным счётом обыграла Испанию (1:0). Матч состоится 28 ноября. В других встречах 1/4 финала чемпионата мира завтра, 25 ноября, сыграют Франция и Узбекистан, а также Мали и Марокко.

Финал чемпионата мира — 2023 состоится 2 декабря. Начало игры — в 15:00 мск.

U17 ЧМ-2023 . 1/4 финала
24 ноября 2023, пятница. 15:00 МСК
Бразилия U17
Окончен
0 : 3
Аргентина U17
0:1 Echeverri – 28'     0:2 Echeverri – 58'     0:3 Echeverri – 71'    
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