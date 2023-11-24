«Мой охранник избит». На дом экс-тренера «Зенита» Виллаш-Боаша вновь напали вандалы

Дом бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш‑Боаша в Порту в очередной раз стал объектом акта вандализма. Об этом португальский специалист проинформировал в своей социальной сети.

Виллаш‑Боаш сообщил, что неизвестные люди сначала бросали файеры в его дом, а затем проникли на его территорию, где столкнулись с охранником. Хулиганы избили охранника и украли принадлежавшие ему вещи, включая личный автомобиль. Сотрудник Виллаш‑Боаша получил первую медицинскую помощь, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где находится в данный момент.

Португальский специалист заявил, что, поскольку акты запугивания, насилия и вандализма в отношении его персоны продолжаются, он вынужден обратиться к местной власти с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.