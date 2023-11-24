Защитник ЦСКА Мойзес: настоящая жизнь начинается с рождением ребёнка

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес рассказал о роли дочери в своей жизни.

«Когда я ещё не был отцом, то очень ждал момента появления моей малышки на свет. Если честно, мне было очень приятно выходить с ней на поле, чтобы она прикоснулась к тем эмоциям, которые её папа проживает. Для нас с Ларисой (супругой Мойзеса. — Прим. «Чемпионата») это тонкий и трогательный момент. Конечно, она ещё ничего не понимает, но мы с женой потихоньку знакомим её с той профессией, которой живёт её отец.

Мне многие говорили, что, когда ты станешь отцом, твоя жизнь полностью поменяется. Дети наполняют жизнь другим смыслом. Всё, что было до этого — ненастоящая жизнь. А вот настоящая как раз начинается с рождением ребёнка.

Тогда я не придал значения этим словам. Но сейчас понимаю, что в моей жизни произошёл перелом. Елена в моей жизни — это буквально всё. Я ложусь спать — думаю о ней, еду на работу — думаю о ней. Она — центр моей вселенной, всё крутится вокруг неё. Моя жизнь наполнилась смыслом», — приводит слова Мойзеса официальный сайт ЦСКА.