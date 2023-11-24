Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, чего ему недостаёт в России

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес рассказал, что ему недостаёт определённых вещей в России, но он счастлив в этой стране.

«Сильно ли скучаю по Бразилии? Конечно, определённых вещей недостаёт — общения с семьёй, с друзьями, бразильского солнца. Но я легко и комфортно чувствую себя здесь, в России. Москва — чудесный город, спокойный и безопасный. С учётом рождения дочки безопасность на первом месте для меня, и с этой точки зрения тут гораздо комфортнее, чем в Бразилии. Могу честно сказать, что я в России счастлив», — приводит слова Мойзеса официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в 17 матчах за московских армейцев во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.