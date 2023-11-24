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Наставник «Байера» Хаби Алонсо: Карло Анчелотти — это мастер среди всех тренеров

Наставник «Байера» Хаби Алонсо: Карло Анчелотти — это мастер среди всех тренеров
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти, под руководством которого он играл до того, как завершил карьеру футболиста.

«Карло Анчелотти — мастер среди всех тренеров. С точки зрения управления футболистами он большой профессионал. Анчелотти — лучший тренер, когда речь идёт о том, чтобы установить с игроком хорошие отношения или убедить его в чём-либо», — приводит слова Алонсо Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Хаби Алонсо играл под руководством Анчелотти в сезоне-2013/2014, когда итальянский специалист тренировал мадридский «Реал». Вместе с Анчелотти испанский полузащитник выиграл Лигу чемпионов, а также Кубок Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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