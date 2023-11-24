Агент ответил на вопрос о будущем Даниэля Мишкича в «Урале»

Агент Ромео Филипович, представляющий интересы хорватского полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, ответил на вопрос о будущем футболиста в екатеринбургском клубе.

«Останется ли Даниэль в «Урале» до конца сезона? Кто знает, в футболе возможно всё», — приводит слова Филиповича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему игроку со стороны клубов из Италии, Греции и Хорватии.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Даниэль Мишкич провёл 13 матчей, в которых забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету футболиста пять игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями полузащитник не отметился.

В ближайшем туре чемпионата России «Урал» встретится с «Краснодаром» 26 ноября.