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Хави подтвердил, что тер Штеген не примет участия в матче с «Райо Вальекано» из-за травмы

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участие в грядущем матче испанской Примеры с «Райо Вальекано» по причине травмы.

«Завтра мы сыграем без тер Штегена, его заменит Иньяки, который готов на 100%. Мы верим в него», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, тер Штеген почувствовал острую боль в спине, находясь в расположении немецкой национальной команды, после чего голкипер вернулся в Барселону для прохождения медицинского обследования.

Подопечные Хави сыграют с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Матч состоится завтра, 25 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.