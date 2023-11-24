Защитник ЦСКА Мойзес оценил первый круг РПЛ в исполнении армейцев

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением об игре московской команды в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Первая часть была ознаменована небольшой нестабильностью и легкой турбулентностью. Но потом мы многое наладили, пошла череда неплохих матчей в том плане, что не было поражений. Да, при этом довольно много ничьих. Даже если брать последний матч, то мы все ждали немного другого результата. Обидно, что не получилось довести его до победы. Но мы всё равно остаёмся в борьбе, движемся к своей цели», — приводит слова Мойзеса официальный сайт ЦСКА.

В данный момент армейцы находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 15 проведённых матчей. В 15-м туре ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом» (1:1) на выезде.