Салах: противостояние с «Сити» делает игроков «Ливерпуля» и Клоппа лучше

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о соперничестве между его командой и «Манчестер Сити» в преддверии их очного матча в чемпионате Англии.

«Это противостояние делает нас лучше как команду. Оно также делает нас лучше как футболистов, и я уверен, что оно помогает нашему тренеру быть ещё более хорошим специалистом. Когда ты понимаешь, что только одна команда выиграет матч и что кто-то ждёт твоего поражения, ты работаешь упорнее. Это делает нас лучше.

Я думаю, что наш коллектив просто замечательный. Игроки хорошие, у них отличный характер, они большие профессионалы. Они хотят много работать и добиваться результатов, что очень хорошо», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» завтра, 25 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.