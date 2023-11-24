«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 ноября, состоится встреча 13-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках чемпионата Франции по футболу. В первом круге они сыграли вничью — 1:1. Во втором круге монегаски обыграли парижан со счётом 3:1.

В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 27 очков в 12 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 24 очка после аналогичного количества встреч.