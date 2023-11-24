«Мы шокированы и огорчены». Тренер «Эвертона» Дайч — о снятии с «ирисок» 10 очков в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал тот факт, что английская Премьер-лига сняла с «ирисок» 10 очков в чемпионате в качестве наказания за нарушение клубом правил финансового фэйр-плей.

«Как и все, мы шокированы. Из-за волны шума, поднявшейся после этой новости, складывается впечатление, что большинство людей в футболе шокировано произошедшим. Очевидно, мы будем чувствовать себя немного огорчёнными из-за этого. С другой стороны, это мало что меняет.

С тех пор как я возглавил команду, всё внимание было сосредоточено на том, чтобы решить все проблемы на футбольном поле. Силы были направлены на то, чтобы заставить команду побеждать, заставить её чувствовать себя по-другому. Считаю, что мы на правильном пути и что мы показываем сильную игру. Подобная ситуация отодвинула нас назад только для того, чтобы затем мы снова вышли вперёд.

Работа для меня не изменилась. Такие обстоятельства просто усложнили нынешнее положение дел, но это только до подачи апелляции, разумеется», — приводит слова Дайча Liverpool Echo.