Игрок «Рубина» Ашурматов: моя мечта — показать всем Узбекистан на чемпионате мира

Защитник казанского «Рубина» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов поделился мнением на тему шансов его национальной команды сыграть в финальном этапе чемпионата мира — 2026.

«Какие шансы на поездку в США, Канаду и Мексику в 2026 году? У нас всегда были хорошие шансы. Уже несколько раз мы останавливались всего в одном шаге, поэтому сейчас у нас все мысли только о том, чтобы попасть на чемпионат мира. Начали отбор хорошо, выиграли тяжёлый матч, тем более играли на искусственном поле в Туркменистане. Следующая игра у нас будет с Ираном, к ним серьёзная подготовка. Конечно, отбор только начался, и шансы будут, даже если мы проиграем Ирану (интервью записывалось до матча с Ираном, в котором Узбекистан сыграл вничью – 2:2. – Прим. «Чемпионата»). Но если мы не можем обыграть их, то зачем нам тогда вообще ехать на чемпионат мира?

Нам всегда говорят, что наша главная цель — попасть на чемпионат мира. Также мы всегда должны достойно выступать на Кубках Азии. Он будет в начале года, и мы хотим его выиграть. Раньше сборная уже доходила до полуфинала, нужно сделать следующий шаг. Но для нас самое важное – чемпионат мира. Мы хотим попасть в историю. Моя мечта – показать всем Узбекистан на чемпионате мира и порадовать людей в нашей стране», — приводит слова Ашурматова Metaratings.