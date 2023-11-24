Хави: не могу винить тренера сборной Испании в травме Гави, дело в тяжёлом календаре

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у него нет претензий к наставнику сборной Испании Луису де ла Фуэнте, который поставил в стартовый состав на минувший матч квалификации к Евро-2024 c Грузией (3:1) полузащитника сине-гранатовых Гави, который в нём получил тяжёлую травму.

«У меня отличные отношения с де ла Фуэнте. В понедельник мы созвонились и обсудили ситуацию с Гави. Я не могу винить его в травме моего футболиста, поскольку вижу проблему не в тренерском управлении, а в перегруженном календаре, который является невероятно сложным», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, во время матча сборной Испании с Грузией Гави повредил крестообразную связку колена, из-за чего пропустит несколько месяцев.

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