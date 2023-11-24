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Павел Гогнидзе стал генеральным директором «Ариса»

Павел Гогнидзе стал генеральным директором «Ариса»
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Кипрский «Арис» назначил на должность генерального директора бывшего функционера ФК «Пафос» Павла Гогнидзе.

«Я рад вернуться в кипрский футбол и взять на себя эту важную роль в «Арисе». Это команда, за которой я внимательно следил и консультировал на протяжении нескольких сезонов.

Я считаю, что руководство, администрация и игроки клуба проделали огромную работу на поле и за его пределами, и моя задача — добавить всю свою энергию и опыт для достижения ещё более значимых результатов», — приводит слова Гогнидзе официальный сайт «Ариса».

Фото: Социальные сети ФК «Арис» Лимасол

Ранее Гогнидзе был журналистом и редактором официального сайта UEFA, занимал должность стратегического советника нескольких европейских и африканских клубов, сотрудничал с компаниями, специализирующимися на аналитике футбольных данных.

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