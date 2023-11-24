Игрок сборной Узбекистана прокомментировал возможный переход российского футбола в Азию

Защитник казанского «Рубина» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов поделился мнением на тему возможного перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Россия уже полтора года думает о переходе в АФК? Я не перешёл бы в АФК, завись это от меня, потому что уровень другой. Россия уже привыкла играть с европейскими командами, поэтому ваша сборная была почти на одном уровне с самыми сильными командами. Лучше подождать. Я думаю, в будущем Россию вернут в еврокубки, а ваша сборная опять будет играть на турнирах», — приводит слова Ашурматова Metaratings.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.