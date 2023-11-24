Игрок «Рубина» Ашурматов — о Рахимове: он требовательный и жёсткий тренер

Узбекский защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов поделился мыслями о главном тренере клуба Рашиде Рахимове.

«Какие отношения с Рашидом Рахимовым, который не всегда находит мне место в составе? Хорошие и рабочие отношения. Нам, кстати, легко находить общий язык, у нас похожий характер. Таджикский и узбекский языки только чуть-чуть похожи, он всё равно знает несколько фраз на узбекском. Не могу сказать, что это сильно важно, потому что мы оба говорим на русском. Но это очень приятно, когда тренер на родном для меня языке может поздороваться, спросить, как дела. Рашид Маматкулович вообще знает много языков, с каждым в команде может пообщаться.

Он требовательный и жёсткий тренер. Я работал со многими специалистами и в Узбекистане, и в Южной Корее. Могу сказать, что Рахимов отличается от всех. Отмечу его характер и необычный тренировочный процесс», — приводит слова Ашурматова Metaratings.