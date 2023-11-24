Гвардиола — о наказании «Эвертона»: не нужно сравнивать «Сити» с ними, это разные ситуации

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает некорректным проводить параллели между «Эвертоном», с которого ранее сняли 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил, и манчестерским клубом, обвиняемым в том же самом.

«Я не собираюсь говорить об «Эвертоне» ни слова, потому что я не знаю, что произошло на самом деле. Это два совершенно разных случая.

Конечно же, вы читали о том, что мы должны вылететь, но никто не знает реальной ситуации. Все люди, утверждающие подобное, не обладают всей полнотой информации. Но вспомните, что я сказал ещё месяц назад — если мы что-то нарушили, то мы будем наказаны. Всё, что я знаю от юристов, это то, что ситуация с «Эвертоном» – абсолютно другой случай», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.