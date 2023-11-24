«О###нно, блин». ЖФК «Зенит» удалил реакцию португальской нападающей на чемпионство

Пресс-служба женского «Зенита» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала реакцию португальской нападающей Аны Диаш на победу в чемпионате России. Позже пост был удалён.

«О###нно, блин», — сказала Диаш.

Напомним, сегодня, 24 ноября, «Зенит» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в «золотом» матче женской Суперлиги. Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Ана Диаш отметилась забитым мячом на 63-й минуте. Через три минуты полузащитница Алёна Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА, но этого оказалось недостаточно.

Сине-бело-голубые стали чемпионками страны во второй раз подряд.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об этой победе.