Первый тренер Файзуллаева выделил двух игроков сборной Узбекистана U17

Дмитрий Ан, первый тренер узбекского полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, поделился эмоциями от выступления юношеской сборной Узбекистана на чемпионате мира – 2023 для футболистов не старше 17 лет. Также Ан отметил двоих игроков этой национальной команды, которые могли бы быть интересны клубам РПЛ.

«Большая радость за сборную! Заметна работа Федерации футбола Узбекистана, нашего президента страны Шавката Миромоновича Мирзиёева. Он уделяет особое внимание футболу. В команде два воспитанника «Пахтакора» – это Дильшод Абдуллаев, выступающий под 20-м номером, и Яхё Уринбоев, играющий под третьим.

Кто из состава юношеской сборной Узбекистана мог бы в перспективе усилить клуб РПЛ по примеру Аббосбека Файзуллаева? Перспектива есть у всех, но я особенно отмечу Абдуллаева. Это одарённый центральный защитник, не по годам зрело играющий в обороне. Из атакующих футболистов мне нравится Амирбек Саидов, переправивший мяч в ворота англичан. У него хорошие данные. Вот эти два футболиста уже сейчас могли бы быть интересны клубам чемпионата России», — приводит слова Ана Metaratings.

В 1/4 финала турнира Узбекистан встретится со сборной Франции, матч которых пройдёт 25 ноября. Узбекистанская команда в 1/8 обыграла сборную Англии со счётом 2:1.