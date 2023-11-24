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Гвардиола заподозрен в связи с политическим движением Каталонии, обвиняемом в терроризме

Гвардиола заподозрен в связи с политическим движением Каталонии, обвиняемом в терроризме
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заподозрен в сотрудничестве с движением «Цунами демократии», выступающим за независимость Каталонии, в отношении которого испанские правоохранительные органы ведут расследование, поскольку оно обвиняется в терроризме. Об этом информирует Voz Populi.

Сообщается, что это движение в том числе обвиняется в организации масштабной кампании, направленной на то, чтобы через испанские СМИ и политиков, занимающих самое высокое положение в обществе, продвигать идеи за независимость Каталонии. Подчёркивается, что Гвардиола без колебаний согласился оказать помощь данному движению и присоединился к его требованиям о том, чтобы население Каталонии восстало против верховенства закона.

Ранее испанское правительство охарактеризовало «Цунами демократии» как «преступную организацию, подталкивающую людей к совершению террористических атак».

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