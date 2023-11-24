«Балтика» представила нового спортивного директора

Новым спортивным директором калининградской «Балтики» назначен Армен Маргарян. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Армен Маргарович — выпускник НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Свою карьеру в футболе начал в «Зените», где стоял у истоков создания отдела видеоаналитики академии сине-бело-голубых. После перешёл в отдел селекции клуба, где работал скаутом, а также возглавлял отдел молодёжного скаутинга.

Также возглавлял молодёжный скаутинг московского «Локомотива», а в футбольном клубе «Крылья Советов» трудился в должности шеф-скаута. После Самары переехал в «Нижний Новгород», где занимался вопросами селекции, а последним местом работы является московское «Динамо», где возглавлял отдел национальной селекции.

Мы приветствуем Армена Маргаровича и желаем ему успехов на новом посту. Пусть всё получится», — написано в заявлении «Балтики».

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за 15 матчей.