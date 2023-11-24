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Игрок «Челси» Джексон: в детстве ручкой подписывал на футболке фамилию Роналду

Игрок «Челси» Джексон: в детстве ручкой подписывал на футболке фамилию Роналду
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Нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал, что в детстве его кумиром являлся бывший футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср».

«Когда я рос, я любил Криштиану Роналду. На моей футболке, которую я всегда носил, было написано его имя. Однако эта майка была ненастоящей, потому что оригинальная стоила слишком дорого. Но у меня была другая майка, на которой я ручкой нарисовал цифру семь и подписал фамилию Роналду. Я делал это самостоятельно, когда был ребёнком», — приводит слова Джексона The Telegraph.

Напомним, в нынешнем сезоне сенегальский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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