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Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи об интересе саудовских клубов к Гюндогану

Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи об интересе саудовских клубов к Гюндогану
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о том, что клубы из чемпионата Саудовской Аравии интересуются полузащитником каталонского клуба Илкаем Гюндоганом.

«Серьёзно? Кто-то так и сказал? Вау! Однако в данный момент Гюндоган ищет себе дом здесь, в Барселоне. Шукран (по-арабски «шукран» означает «спасибо». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хави AS.

Напомним, завтра, 25 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Испании команда Хави сыграет с «Райо Вальекано». Матч пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

После 13 туров испанской Примеры сине-гранатовые набрали 30 очков и на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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