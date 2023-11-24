Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи об интересе саудовских клубов к Гюндогану

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о том, что клубы из чемпионата Саудовской Аравии интересуются полузащитником каталонского клуба Илкаем Гюндоганом.
«Серьёзно? Кто-то так и сказал? Вау! Однако в данный момент Гюндоган ищет себе дом здесь, в Барселоне. Шукран (по-арабски «шукран» означает «спасибо». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хави AS.
Напомним, завтра, 25 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Испании команда Хави сыграет с «Райо Вальекано». Матч пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
После 13 туров испанской Примеры сине-гранатовые набрали 30 очков и на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.