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Трёхминутный дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Охдуд»

Трёхминутный дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Охдуд»
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Насром» и «Аль-Охдудом». Встреча прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 13-й минуте, когда полузащитник «Аль-Насра» Сами Аль-Наджи вывел свою команду вперёд с передачи Султана Аль-Ганнама. На 77-й минуте португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду увеличил преимущество «Аль-Насра». Спустя всего лишь три минуты Роналду оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

«Аль-Наср» располагается на второй позиции саудовской Про-Лиги, набрав 34 очка в 14 проведённых матчах. «Аль-Охдуд» находится на 16-й строчке после аналогичного количества встреч. У этой команды 10 очков.

Саудовская Аравия - Про лига . 14-й тур
24 ноября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Аль-Наджи – 13'     2:0 Роналду – 77'     3:0 Роналду – 80'    
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