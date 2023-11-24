Квальярелла: я завершил карьеру не из-за плохой физической формы, дело совсем в другом

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Сампдории» Фабио Квальярелла заявил, что сказанные им ранее слова о том, что он завершил профессиональную карьеру из-за плохой физической формы, не соответствуют действительности.

«На самом деле я тренировался до последнего дня, и это то, чем горжусь больше всего. В прошлом сезоне я мог делать всё то же самое, что и 20-летний одноклубник. Я не завершал карьеру из-за физиологических проблем, можете написать это большими буквами. Дело в том, что мне не пришло ни одного интересного предложения, и тогда я сказал: «Стоп». Слова о физической форме были сказаны в качестве шутки», — приводит слова Квальяреллы официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Последним клубом 40-летнего футболиста стала «Сампдория», выступающая в Серии B.