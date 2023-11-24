Главный тренер «Челси» Почеттино: игроки уже знают стартовый состав на матч с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о выборе состава на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Встреча состоится завтра, 25 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Последним вернулся Мо Кайседо, который прибыл из Эквадора. Они уже знают стартовый состав на завтра, но я пока не собираюсь его раскрывать. Все они прибыли в нормальном состоянии, так что было просто выбрать стартовые 11 человек.

Колвилл будет в составе. Завтра посмотрим, сколько Джеймс сможет сыграть. У Риса всё хорошо, он на очень хорошем уровне, прибавляет с каждым днём. Мы так счастливы за него и надеемся, что он справится с требованиями все 90 минут. Завтра мы увидим, справится ли он с этим. Теперь вы знаете, что он тоже один из тех, кто будет играть.

Лавиа и Нкунку всё ещё недоступны. Для них нет временных рамок, трудно сказать, потому что нам нужно оценивать их день за днём. Они в хорошем состоянии, Нкунку немного опережает Лавиа. На прошлой неделе он занимался с командой, но всё ещё не восстановился полностью, чтобы быть частью команды», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».