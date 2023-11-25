«Мы планируем их остановить». Защитник «Рубина» Грицаенко — о матче с «Факелом»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча состоится в воскресенье, 26 ноября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Мы играли с «Факелом» вторую игру после прихода их нового главного тренера, тогда они только перестраивались. Смотря на их последние результаты, можно сказать, что команда прибавила, играет в более атакующий футбол, ушли от пяти защитников, перешли на четыре. Мы готовимся и понимаем, что игра будет очень непростой, в том числе в связи с погодными условиями. И Воронеж действительно набрал хороший ход, но мы в силах и планируем их остановить и добиться победы», — приводит слова Грицаенко официальный сайт «Рубина».